TBB, TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), uluslararası standartlarla uyumlu olarak türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak üzere TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu.

TBB, TLREF Ulusal Çalışma Komitesi internet sayfası hakkında yazılı açıklama yaptı.

Uluslararası standartlarla uyumlu olarak türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak üzere TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü açıklayan TBB, şu bilgileri paylaştı:

"TRLİBOR'un da sona erdirilmesi hedefiyle TLREF oranı ve BIST TLREF Endeksi'nin hesaplanması ve yayımlanmasına yönelik faaliyetleri izlemek, piyasadaki gelişmeleri ve talepleri göz önünde bulundurarak kurallarda ihtiyaç duyulan değişikliklere ilişkin çalışmaları yürütmek ve kamuoyunu da bilgilendirmek amacıyla TLREF Ulusal Çalışma Komitesi (Komite) oluşturulmuştur.

İlgili kamu kurumlarının görevlendirmesi ile oluşan ve denetiminde çalışan Komite tarafından, TLREF'in gösterge niteliği, düzenlemelerdeki muhtemel değişiklikler, muhasebe ve vergisel konular hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve finansal kuruluşların müşterilerini bilgilendirmesi amacıyla karar alıcı durumda olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirmeler yapılmaktadır.

TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında güncel detaylı bilgi ve sunumlara https://www.tbb.org.tr/tlref adresinden ulaşılabilmektedir."