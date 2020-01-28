TBB: Üyelerimize deprem bölgesindeki müşterilere kolaylık gösterilmesini tavsiye ettik - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TBB: Üyelerimize deprem bölgesindeki müşterilere kolaylık gösterilmesini tavsiye ettik - Son Dakika Ekonomi

TBB: Üyelerimize deprem bölgesindeki müşterilere kolaylık gösterilmesini tavsiye ettik

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), üye bankalara deprem bölgesindeki müşterilerine "gerekli kolaylıkların gösterilmesi" konusunda tavsiyede bulunulunduğunu açıkladı.

TBB: Üyelerimize deprem bölgesindeki müşterilere kolaylık gösterilmesini tavsiye ettik, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), üye bankalara deprem bölgesindeki müşterilerine "gerekli kolaylıkların gösterilmesi" konusunda tavsiyede bulunulunduğunu açıkladı.

TBB açıklamasında, "Birliğimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Ocak 2020 tarihli toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir" denildi ve şu bilgiler verildi: "Yönetim Kurulumuz, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir."


Türkiye Bankalar Birliği, Deprem, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem tahmincileri sosyal medyada kapıştı
Manisa'daki deprem anında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 17:36:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBB: Üyelerimize deprem bölgesindeki müşterilere kolaylık gösterilmesini tavsiye ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]