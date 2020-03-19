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TBB, üyelerine salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik...
6 saat önce
TBB, üyelerine salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesini tavsiye etti.
TBB, üyelerine salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesini tavsiye etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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