TBB: Uzaktan banka hesabı 1 Mayıs'tan itibaren açılabilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların 1 Mayıs'tan itibaren, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceklerini duyurdu.

TBB'den yapılan açıklamada, "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik"in, 1 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı ve şöyle denildi: