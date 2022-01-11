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TBB ve barolar, avukat Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin hukuki süreci takip edecek - Son Dakika

TBB ve barolar, avukat Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin hukuki süreci takip edecek

11.01.2022 19:44
TBB ve barolar, avukat Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin hukuki süreci takip edecek

Türkiye Barolar Birliği (TBB), TBB Kadın Hukuku Komisyonu ve 79 baro, 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı öldüren zanlının en ağır cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

TBB, TBB Kadın Hukuku Komisyonu ve 79 baronun yaptığı ortak açıklamada, Yıldız'ın öldürülmesi dolayısıyla üzüntü ve öfke içerisinde bulunulduğu belirtildi.

"DEHŞET VERİCİ"

Yıldız'ın ailesine ve hukuk camiasına başsağlığı dilenen açıklamada, "Meslektaşımızın kamuya açık bir yerde, polislerin olay yerine intikal etmesine rağmen eski nişanlısı tarafından silahla katledilmesi, ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ne kadar rahat işlenir hale geldiğini göstermesi açısından da dehşet vericidir." denildi.

"KADIN CİNAYETLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YASALAR ETKİSSİZ UYGULANMALI"

Açıklamada, kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik hal alan kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanması, önleyici, koruyucu tedbirlerin alınması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların bir an önce hayata geçirilmesi talep edildi. Kadınların yaşam hakkının korunmasının devletin görevi olduğu vurgulanan açıklamada, bu sorumluluğun yerine getirilmesi istendi.

DANIŞTAY'A İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇAĞRISI

Açıklamada şunlar kaydedildi: "İktidar kadına yönelik şiddetle samimi ve etkin bir mücadele yerine, tam tersi kadınların yaşam ve özgürlüklerinin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekerek kadınları daha da korumasız bırakmıştır. Bu nedenle öncelikle iktidarı İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar imza vermeye, Danıştayı yaşam hakkından yana bir tutum alarak, hukuka aykırı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davaları kabul etme yönünde karar almaya çağırıyoruz.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kadın kazanımlarının kaybına yol açacak her türlü söylem ve yasal düzenlemelerin kadınların yaşam haklarına saldırı oluşturduğu açıktır. Nitekim İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi, 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmaması, nafakanın tartışılmaya açılması kadının özgür bir birey olduğunu kabul etmeyen zihniyete cesaret verdiği ve bunun sonucunda kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin artmasına yol açtığı aşikardır. Bu nedenle bir kez daha Medeni Kanun'a ve 6284 sayılı yasaya dokunulmamasının, yasaların etkin bir şekilde uygulanmasının ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların acilen oluşturulmasının önemini vurguluyoruz."

Ortak açıklamada, Yıldız'ı öldüren zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olunacağı vurgulandı.

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Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul Sözleşmesi, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBB ve barolar, avukat Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin hukuki süreci takip edecek - Son Dakika


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