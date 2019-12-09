Son Dakika Haberleri: TBB ve barolar, kadın cinayetlerinin protesto edildiği eylemle ilgili ortak açıklama yaptı
Son Dakika Güncel TBB ve barolar, kadın cinayetlerinin protesto edildiği eylemle ilgili ortak açıklama yaptı - Son Dakika

TBB ve barolar, kadın cinayetlerinin protesto edildiği eylemle ilgili ortak açıklama yaptı

6 saat önce

Türkiye Barolar Birliği, 80 baro başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) tarafından yapılan ortak açıklamada, kadın cinayetlerine karşı yaşam hakkını savunmanın, şiddeti protesto etmenin ve sorumluları göreve çağırmanın demokratik bir hakkın kullanılması...

TBB ve barolar, kadın cinayetlerinin protesto edildiği eylemle ilgili ortak açıklama yaptı, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği, 80 baro başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) tarafından yapılan ortak açıklamada, kadın cinayetlerine karşı yaşam hakkını savunmanın, şiddeti protesto etmenin ve sorumluları göreve çağırmanın demokratik bir hakkın kullanılması olduğu bildirildi.

Ortak açıklamada, Türkiye'de kadın cinayetlerinin hızla arttığı bir dönemde, tanımadığı bir cezaevi firarisi tarafından öldürülen Ceren Özdemir'in katledilmesinin üzüntüsü ve dehşetinin yaşandığı bir süreçte, kadına karşı şiddeti protesto etmek amacıyla, kadınlar tarafından İstanbul'da yapılan barışçıl gösteriye güvenlik güçlerince yapılan müdahalenin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Kadın cinayetlerine karşı düzenlenen haklı ve barışçıl bir toplantıya yönelik şiddet içeren müdahale ve gözaltıların, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının hukuka aykırı şekilde engellenmesi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadın cinayetlerine karşı yaşam hakkını savunmak, şiddeti protesto etmek, sorumluları göreve çağırmak demokratik bir hakkın kullanılmasıdır. Tüm dünyada kadına karşı şiddetin simgesi haline gelen bir dans gösterisinin, polis tarafından şiddet kullanılarak dağıtılması ve göstericilerin ters kelepçe takılarak gözaltına alınması kabul edilemez.

Kadına yönelen şiddeti önlemek, devletimizin yükümlülüğüdür. Bu doğrultuda, dayanışma gösterilmesi gereken kadınlara, kolluk güçlerinin ve talimat verenlerin uygulamış olduğu şiddeti kınıyor, gözaltına alınanların hemen salıverilmesini talep ediyoruz."

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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