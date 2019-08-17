Son Dakika Haberleri: TBB, Yargıtay'ın adli yıl açılış törenine katılacak
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TBB, Yargıtay'ın adli yıl açılış törenine katılacak

1 saat önce

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı'nca Yargıtay Başkanlığı'nın adli yıl açılış törenine katılım sağlanacağı açıklandı.

TBB, Yargıtay'ın adli yıl açılış törenine katılacak, System.String[]

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı'nca Yargıtay Başkanlığı'nın adli yıl açılış törenine katılım sağlanacağı açıklandı.
TBB Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay Başkanlığı'nca adli yıl törenine Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın davet edilmesi üzerine konunun, Yönetim Kurulu'nda görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu törene katılım sağlanmasına karar vermiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile birlikte adli yıl açış konuşmasını yapacaktır. Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır" denildi.

Haber:  ANKARA,


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Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:25 Kaynak: DHA
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