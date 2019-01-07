Tbb: "Yeniden Vadelendirme ve Yapılandırmada, Borçların Silinmesi veya Piyasa Normlarının Dışında...

TBB: "Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.

TBB: "Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır."

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Son Dakika! Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil

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