Tbb: "Yeniden Vadelendirme ve Yapılandırmada, Borçların Silinmesi veya Piyasa Normlarının Dışında...
1 saat önce
TBB: "Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.
TBB: "Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:34 Kaynak: AA
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