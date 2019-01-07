Son Dakika Haberleri: Tbb: "Yeniden Vadelendirme ve Yapılandırmada, Borçların Silinmesi veya Piyasa Normlarının Dışında...

Tbb: "Yeniden Vadelendirme ve Yapılandırmada, Borçların Silinmesi veya Piyasa Normlarının Dışında...

1 saat önce

TBB: "Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.

Tbb:
TBB: "Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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