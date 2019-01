TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın'dan Kobi Değer Kredisi ile İlgili Açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, KOBİ Değer Kredisi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, 2018 yılı sonu itibariyle bilanço büyüklüğümüz 4 trilyon TL'ye yaklaştığını belirterek, "Bilanço büyüklüğümüzün milli gelir oranı yüzde 100'ün üzerinde seyrediyor.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, KOBİ Değer Kredisi tanıtım toplantısında konuşma yaptı. Risklerin daha makul, öngörülebilirliğin daha yüksek ve beklentilerin daha olumlu olduğu bir yıla başladıklarını kaydeden Aydın, "Küresel ekonomide riskler hala yüksek olsa da ülkemizde alınan önlemler ve yeni ekonomi programı sayesinde faaliyet ortamımız daha sağlıklı hale geliyor. Piyasalarımız daha sakin. Hükümetimizin önderliğinde, ilgili tüm kesimlerle kolları sıvayıp ekonomide çarkların dönmeye devam etmesi için çalışıyoruz. Tüm çabamızla bankacılık sektörü olarak üzerimize düşenin en iyisini ve ülkemiz için en doğru olanı yapmaya uğraşıyoruz" dedi.



"Bilanço içinde krediler 2,5 trilyon TL ile yüzde 62 oranında pay almaktadır"



Ekonomik faaliyetlerin makul maliyetlerde ve vadelerde finansmanı için kaynak bulmaya ve kredi vermeye devam ettiklerinin altını çizen TBB Başkanı, "2018 yılı sonu itibariyle bilanço büyüklüğümüz 4 trilyon TL'ye yaklaştı. Bilanço büyüklüğümüzün milli gelir oranı yüzde 100'ün üzerinde seyrediyor. Bilanço içinde krediler 2,5 trilyon TL ile yüzde 62 oranında pay almaktadır. Bu oran çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha yüksektir. Kredilerin milli gelire oranı göz önüne alındığında kredileri daha fazla artırmak için bilançomuzu büyütmek gayretimizi sürdüreceğiz.



Kredilerin yüzde 55'i kurumsal müşterilerimize, yüzde 25'i KOBİ'lere ve yüzde 20'si bireysel müşterilerimize kullandırılmıştır. Teminatlarla desteklenmiş krediler geniş bir yelpazede dağılım göstermektedir. Kredi müşterilerimizin çok büyük bölümü ekonomimizin temel taşlarıdır, dünya ile rekabet içindedir ve düzenli ödeme alışkanlıkları vardır. Bu sayede risklerimiz makul düzeyde seyretmektedir. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 4 seviyelerinde makul ve yönetilebilir düzeydedir. Bireysel veya kurumsal olsun, farklı nedenlerle geçici zorluk yaşayan ve makul destekle yoluna devam edebilecek olan müşterilerimize vade, teminat ve faiz oranlarında mümkün olan her türlü esneklik sağlanmaktadır. Bunu yaparken, sektör ve ölçek ayırımı yapmıyoruz" diye konuştu.



"Kasım 2018 itibariyle yapılandırılan kredi miktarı 118 milyar TL olmuştur"



İşletmelerdeki iyi niyetle ekonomiye değer üretmeleri ve istihdam oluşturmaları başlıca kriterleri olduğunu vurgulayan Aydın, "Münferit, birden fazla bankanın bir araya gelerek çerçeve anlaşmasında yer alan veya alacaklılar ile borçlunun üzerinde ulaştıkları ticari prensiplerde yapılandırma çalışmaları sürdürülmektedir. Kasım 2018 itibariyle yapılandırılan kredi miktarı 118 milyar TL olmuştur. Bugüne kadar kredi kanalını açık tutarak reel sektöre finansman desteği ve gerekli kolaylıkları sağlamayı sürdürdük. Bugün de uygun koşullarda hazırlanan yeni bir kredi imkanını KOBİ'lerimizin hizmetine sunuyoruz. Tüm çalışmalarımız şeffaftır, hesap verilebilir durumdadır, piyasa kurallarına ve uluslararası örneklerle uyumludur" dedi.



Aydın, yakın dönemde yaşananların makro olarak konularının yönetilebilir ölçekte olduğunu gösterdiğini kayderek, "Her ne kadar küresel piyasalardaki oynaklık, ürkeklik ve belirsizlikler çalışmalarımıza olumlu yönde katkı sağlamasa da elimizi kolumuzu bağlayıp, oturup bekleyecek değiliz. Güçlü özkaynaklarımızla ve tecrübemizle, rasyonel yaklaşımla bugüne kadar olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde zorlukların üstesinden geleceğiz. İmkanlarımızı en üst düzeyde kullanmaya devam edeceğiz. Bankacılık sektörü için Türkiye ekonomisinin bilançosu kendi bilançomuzdan daha önemlidir. Türkiye büyürse, kazanırsa ve güçlü olursa bizler de büyür, kazanır ve güçlü oluruz" şeklinde konuştu.



Son on beş yılda pek çok alanda çok doğru işler yapıldığını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Hüseyin Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizin gelişmesi, kalkınması, sağlıklı büyümesi ve daha ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceğiz". - İSTANBUL

