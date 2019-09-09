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TBB Yönetim Kurulu Üyesi Elibol'dan HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

2 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Elibol, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti.

TBB Yönetim Kurulu Üyesi Elibol'dan HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Elibol, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti.


Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 7'ncı gününde 17'ye yükseldi. Ailelere desteğe gelen Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Elibol, ailelerle görüştü. Elibol, "Bugün bizim buraya ziyaret amacımız, önce kadın avukat arkadaşımızın duruşması vardı. O duruşma için geldik, birde burada annelere geldim ben. Annelerin burada olduğunu, evlatlarına kavuşmak istediğini, Türkiye'de Baroların, Barolar Birliği'nin kanunen verilmiş bir görevi var. O görev temel hak ve özgürlükleri korumak ve kollamaktır. O görev nedeniyle biz buraya geldik. Annelerin de en önemli temel hakkı yaşam hakkından daha önce olan çocuğunun güvende olduğunu bilmesidir. Yaşam hakkından daha önemli olan çocuğuna sarılması, çocuğunun kokusunu almasıdır. Bu dertleri bu acıları paylaşmaya geldik.İnşallah bu acı, bu hasret biter, sağ sakin anneler yavrularına kavuşurlar" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:27 Kaynak: İHA
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