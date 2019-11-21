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TBBB Hüyesin Aydın: "Kulüplere nefes aldırdık"
7 saat önce
TBBB Hüyesin Aydın: "Kulüplere nefes aldırdık""Kimsenin borcunu silmedik""Kulüpler de, TFF de biz de ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık"*Ayrıntılı haber ve görüntüler geçilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
TBBB Hüyesin Aydın: "Kulüplere nefes aldırdık"
"Kimsenin borcunu silmedik"
"Kulüpler de, TFF de biz de ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık"
*Ayrıntılı haber ve görüntüler geçilecek
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