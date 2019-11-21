Son Dakika Haberleri: TBBB Hüyesin Aydın: "Kulüplere nefes aldırdık"
Son Dakika Spor TBBB Hüyesin Aydın: 'Kulüplere nefes aldırdık' - Son Dakika Spor

TBBB Hüyesin Aydın: "Kulüplere nefes aldırdık"

7 saat önce

TBBB Hüyesin Aydın: "Kulüplere nefes aldırdık""Kimsenin borcunu silmedik""Kulüpler de, TFF de biz de ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık"*Ayrıntılı haber ve görüntüler geçilecek.

TBBB Hüyesin Aydın:

TBBB Hüyesin Aydın: "Kulüplere nefes aldırdık"

"Kimsenin borcunu silmedik"

"Kulüpler de, TFF de biz de ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık"

*Ayrıntılı haber ve görüntüler geçilecek


Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Bankalar Birliği, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
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