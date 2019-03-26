Son Dakika Haberleri: Tbd Başkanı Aktepe Güven Tazeledi

Tbd Başkanı Aktepe Güven Tazeledi

1 saat önce

Rahmi Aktepe, oy birliğiyle yeniden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı seçildi.

Tbd Başkanı Aktepe Güven Tazeledi, System.String[]
Rahmi Aktepe, oy birliğiyle yeniden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı seçildi.

TBD'den yapılan açıklamaya göre, Derneğin 32. Olağan Genel Kurulu Ankara Sanayi Odasında (ASO) gerçekleştirildi. Aktepe, oy birliğiyle yeniden TBD Başkanı oldu.

Aktepe, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin teknoloji üretme konusundaki sıkıntılarının giderilmesi ve dijital dönüşümüne ilişkin çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Dernek olarak Türkiye'nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine, dijital ekonominin büyütülmesine, bilişim ve siber güvenlik ekosisteminin sağlıklı bir yapıda geliştirilmesine ağırlık vereceklerini belirten Aktepe, "STK'lar arasındaki iş birliğine fazlasıyla önem veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve bakanlıklardaki karar vericilerle daha yakın çalışacağız. Onların ihtiyaçlarına yönelik nitelikli raporlar üretilmesi kapsamında faaliyetlerimizi yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu İngiltere 2 Gol Atan Cenk Tosun'u Konuşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:26:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tbd Başkanı Aktepe Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]