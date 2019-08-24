Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, bilişimde milli kalkınma için gençleri harekete geçirdiklerini belirterek, "Gençlerin bir yandan bilime faydalı olmalarını sağlarken bir yandan da gençler arasında mesleki dayanışmanın güçlenmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

TBD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek ve Ankara TBD Genç Çalışma Grubu öncülüğünde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin desteği ile Ankara'da gerçekleştirilen "TBD Genç 3. Bilişim Yaz Kampı" başladı.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki 20'yi aşkın üniversite, 15 lise ve 25 ilköğretim okulundan seçilen öğrenciler 24-29 Ağustos'ta ücretsiz eğitim alarak, bilişimde, bilimde yaratıcılığa ve üretime yönlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktepe, dernek olarak bilişimde milli kalkınma için gençleri harekete geçirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TBD olarak bilişim kampında, bilişim alanında eğitim gören gençlerin ortak bir sinerji yaratarak, fikir ve projeleri ile milli kalkınmaya destek sunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Gençlerin bir yandan bilime faydalı olmalarını sağlarken bir yandan da gençler arasında mesleki dayanışmanın güçlenmesini hedefliyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. O yüzden gelecekte bilişime yön verecek gençlerin gözünden sektörün sorunlarını dinleyip, genç beyinlerden çözüm aramalarını sağlıyoruz."