TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk: "Liglerin başlatılmasının heyecanı içindeyiz"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, "Salgının başlangıcından bugüne kadar camiamızın sağlığını düşünerek ertelediğimiz liglerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da izinleriyle başlatmanın heyecanı içindeyiz." dedi.

Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon planlamalarına ilişkin gerekli çalışmaların tamamlanarak, liglerin en yakın zamanda, uygun koşullar içinde başlatılacağından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu sene iki önemli şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmasının önemine değinen Uztürk, "Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası Antalya'da, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi ise Gaziantep'te düzenlenecek. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi Şahinbey Belediye Gençlik temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Uztürk, liglerin, nisan, mayıs ve haziran aylarında etaplı turnuva şeklinde, tek devreli lig usulüne göre oynanacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu sene, Tokyo Paralimpik Oyunları'nın, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin, Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın yapılacak olması tekerlekli sandalye basketbol, oturarak voleybol ve ampute futbol liglerimizin başlaması açısından önemliydi. Salgının başlangıcından bugüne kadar camiamızın sağlığını düşünerek ertelediğimiz liglerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da izinleriyle başlatmanın heyecanı içindeyiz. Çok yüksek ve yüksek riskli illere gitmeyeceğiz. Müsabakalar öncesi her takımdan koronavirüs testi isteyeceğiz. Salgın süresince maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak liglerimizi sağlıklı bir şekilde oynatmak istiyoruz."

"Sporcularımız da salonları, sahaları ve parkeleri oldukça özlediler. İnşallah seyir zevki yüksek karşılaşmalar izleyeceğiz." diyen Uztürk, liglerin başlatılmasının tüm sporculara hayırlı olması temennisinde de bulundu.