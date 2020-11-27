TBESF, Kovid-19 nedeniyle bazı organizasyonlarını erteledi
27.11.2020 19:29
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ve Ampute Futbol Süper Lig 1. Etap Müsabakaları ile 2020 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ve Ampute Futbol Süper Lig 1. Etap Müsabakaları ile 2020 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Duyurularını yaparak, aralık ayından itibaren oynatılmasını planladığımız Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig, Ampute Futbol Süper Lig 1. Etap Müsabakaları ve 2020 Türkiye Atletizm Şampiyonası, ülkemizde koronavirüs vaka sayılarının hızlı artış göstermesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının söz konusu müsabakalarının yapılmaması konusundaki hassasiyetleri dikkate alınarak 2021 Ocak ayı sonuna kadar ertelenmiştir." denildi.
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