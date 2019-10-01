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TBESF Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Türkiye Tenis Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Türkiye Tenis Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Ortakent-Yahşi Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneğinin (OYDER) organizasyonuyla gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin farklı illerinden 65 engelli sporcu katıldı.

Üçüncü kez Bodrum'da yapılan ve 4 gün sürecek turnuvanın açılışında, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile milli sporcu Ebru Bulgurcu korta çıktı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptıkları konuşmada katılımcı sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Şampiyona, 4 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.

TBESF Türkiye Şampiyonası

Türkiye, Bodrum, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:40 Kaynak: AA
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