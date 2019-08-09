Son Dakika Haberleri: TBF 2019 biletleri iki saat içinde tükendi!
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TBF 2019 biletleri iki saat içinde tükendi!

53 dakika önce

Riot Games Espor Sahnesi'nde düzenlenecek etkinlik için biletler Biletix üzerinden 8 Ağustos günü satışa sunulmuştu.

TBF 2019 biletleri iki saat içinde tükendi!, System.String[]
Riot Games Espor Sahnesi'nde düzenlenecek etkinlik için biletler Biletix üzerinden 8 Ağustos günü satışa sunulmuştu. Büyük bir espor coşkusuna ev sahipliği yapacak olan etkinlik biletleri her sene olduğu gibi bu sezon da büyük ilgi görerek, iki saat içerisinde tükendi.

Espor tutkunlarının büyük heyecanla beklediği TBF etkinliğinde Riot Games Espor Sahnesi'nin yanında kurulacak festival alanıyla, espor coşkusu tüm gün boyunca yaşanacak.
Türkiye Bisiklet Federasyonu, Biletix, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:54 
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