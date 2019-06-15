TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu
1 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun İstanbul-Caddebostan etabı başladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull
tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun İstanbul- Caddebostan
etabı başladı.
Caddebostan Sahili'nde düzenlenen organizasyonda, ilk gün "Açık" kategorisinde maçlar oynandı.
Bu kategoride gruplarından çıkan ve eleme maçlarını kazanan Team Baziliko ile Erşan Kuneri, finalde karşılaştı. Rakibini 19-17 yenen Team Baziliko, şampiyonluğa ulaştı.
Bu kategoride yapılan üçüncülük maçında ise Geçerken Uğradık, Sıkıntı'yı 21-18 yendi.
TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun İstanbul-Caddebostan etabı yarın "Elit" kategoride yapılacak müsabakalarla sona erecek.
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