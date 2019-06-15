Son Dakika Haberleri: TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu
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TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun İstanbul-Caddebostan etabı başladı.

TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun İstanbul- Caddebostan etabı başladı.
Caddebostan Sahili'nde düzenlenen organizasyonda, ilk gün "Açık" kategorisinde maçlar oynandı.
Bu kategoride gruplarından çıkan ve eleme maçlarını kazanan Team Baziliko ile Erşan Kuneri, finalde karşılaştı. Rakibini 19-17 yenen Team Baziliko, şampiyonluğa ulaştı.
Bu kategoride yapılan üçüncülük maçında ise Geçerken Uğradık, Sıkıntı'yı 21-18 yendi.
TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun İstanbul-Caddebostan etabı yarın "Elit" kategoride yapılacak müsabakalarla sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Caddebostan, basketbol, Red Bull, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Spor
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