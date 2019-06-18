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TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu

1 saat önce

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) iş birliğinde düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda yeni sezon başladı.

TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu, System.String[]
Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) iş birliğinde düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda yeni sezon başladı.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın 5 elemesinden ilki olan İstanbul etabı, Caddebostan'da 28 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. İlk eleme etabını aynı zamanda Avrupa Oyunları'na katılacak olan "Red-Light" isimli 3x3 Milli Takımı, kazandı.
Türkiye şampiyonunun 20 Temmuz'da oynanacak finallerle belli olacağı Red Bull Reign'de ikinci eleme turu, 28-30 Haziran'da İzmir Bostanlı'da yapılacak. Organizasyonun diğer etapları ise Bursa, Çanakkale ve Kuşadası'nda düzenlenecek.
Şampiyon olan takım, Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek ve diğer ülke kazananları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.
İlk etabın kazananı "Red Light" takımının sporcusu Anıl Uğur, 3x3 basketbolun hızla geliştiğini belirterek, "Son 3-4 yılda hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok turnuvaya katıldık. Bu organizasyonların bir kısmı da milli takım turnuvasıydı. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda kalitenin çok yüksek olduğunu belirtmem lazım. İstanbul elemesinde bunu görebildik. Bu elemeden galip ayrılmak ise bizim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:16 Kaynak: AA
Türkiye, basketbol, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Red Bull, Ekonomi
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