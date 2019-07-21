Son Dakika Haberleri: TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu
Son Dakika Spor Haber

TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu

1 saat önce

Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun finali, Antalya'da yapıldı.

Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun finali, Antalya'da yapıldı.
İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Kuşadası etaplarını başarıyla tamamlayarak Antalya'daki final turuna katılmaya hak kazanan 12 takım, Konyaaltı Sahili Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda kıyasıya mücadele verdi.
Çok sayıda sporseverin heyecanla izlediği final karşılaşmasında Petkimspor'u yenen Hercules takımı, şampiyon oldu. Hercules takımı, Kanada'da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.
TBF Altyapı Organizasyonları Yetkilisi Serdar Çelik, yaptığı açıklamada, federasyon olarak Red Bull sponsorluğunda 3x3 basketbol organizasyonları düzenlediklerini söyledi.
Federasyon olarak turnuvaya büyük önem verdiklerini belirten Çelik, "İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Kuşadası'nda yapılan karşılaşmalarla en yüksek puanı alan takımlar, Antalya'da final oynadı. Amacımız, olimpik branş olan 3x3 basketbolunu daha fazla kişiye ulaştırmak." ifadelerini kullandı.
TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu
Türkiye Bisiklet Federasyonu, basketbol, Red Bull, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması tamamlandı Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor Fatih Terim ile aynı masada oturmanın bedeli 7500 TL

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 13:28:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]