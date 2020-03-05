TBF, Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçının tekrarı yönünde karar aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor TBF, Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçının tekrarı yönünde karar aldı - Son Dakika Spor

TBF, Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçının tekrarı yönünde karar aldı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu, Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçında kural hatası yapıldığını açıklayarak maçın yeniden oynanacağını duyurdu.

TBF, Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçının tekrarı yönünde karar aldı, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu, Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçında kural hatası yapıldığını açıklayarak maçın yeniden oynanacağını duyurdu.


Resmi açıklama şöyle;


"01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.


Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


Ne yaşanmıştı?


Afyon Belediyespor, üçüncü çeyrekte Hrovat'a çalınan teknik faul öncesi topun kendilerinde olmasına rağmen, serbest atışla birlikte topun Fenerbahçe'ye verildiğini belirterek kural hatası yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. Afyon kanadı ayrıca, maçın son bölümünde üst üste faul itirazında bulunmuş fakat sonuç alamamıştı.

Malcolm Thomas, Türkiye, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:29 
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