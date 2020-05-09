TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, şunları kaydetti:

"Anneler, gelecek nesilleri şekillendiren en önemli faktör olmanın yanı sıra, merhametin ve fedakarlığın hayatımızdaki yegane simgesidir. Mutluluğumuzu da hüznümüzü de en samimi duygularla paylaşan annelere minnetimizi bir güne sığdıramayacak olsak da bu kıymetli gün onları mutlu edebilmek için güzel bir fırsattır. Bu düşüncelerle başta annem ve eşim olmak üzere, bize sonsuz sevginin var olduğunu gösteren bütün annelerimizin Anneler Günü'nü içtenlikle kutlarım."