TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA BGL ile ilgili infografik paylaştı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nde 2020-2021 sezonu istatistiklerini aktaran infografik paylaşımında bulundu.

Türkoğlu'nun paylaşımına göre, pandemi döneminde gerçekleşen Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin 2020-2021 sezonunda toplam 10 fanus organizasyon düzenlendi. Fanuslarda sezon boyunca 2 bin 370 kişilik konaklama yapılırken, 202 hakem ve masa hakemi ile 222 görevli sorumluluk aldı.

Erkekler kategorisinde 20 takım ve 340 basketbolcu organizasyonda yer alırken kızlar kategorisinde ise 10 takım ve 178 basketbolcu organizasyona katıldı.

Toplamda normal sezonda 124, play-offta 14 olmak üzere 138 maçın oynandığı sezonda maçların tamamı TBF YouTube kanalında canlı olarak basketbolseverlerle buluştu.