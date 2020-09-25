TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı Açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2020-2021 sezonu öncesi bir mesaj yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2020-2021 sezonu öncesi bir mesaj yayımladı.

TBF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda Türkoğlu, "Bütün dünyayı ve ülkemizi etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle uzun bir süre ayrı kaldığımız basketbola 2020-2021 sezonu ile yeniden 'Merhaba' diyoruz. Hepimiz basketbolu çok özledik, bu yüzden heyecanımız çok yüksek. Basketbolumuza değer katan seyircilerimiz şimdilik bu mücadeleye, hırsa ve sevince salonlardan ortak olamayacak ancak sağlığımız için gerekli tedbirleri uygulamaya devam edersek en kısa sürede basketbol ile seyircisini aynı mekanda buluşturacağımıza inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Liglerimize yeni sponsorluklar kazandırdık"

Salgın nedeniyle etkilenen kulüplerin ekonomisine destek olmak için titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Basketbola olan ilginin yanı sıra liglerimizdeki mücadele ve takım kalitesinin her geçen yıl daha da artması bizleri mutlu ediyor. Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi, kadınlarda 8, erkeklerde 10 takımın temsil edecek olması bunun en önemli göstergesi. İnanıyorum ki, 2020-2021 sezonunda da kulüplerimizin yaptıkları yatırımlar karşılık bulacak ve rekabet seviyesi yüksek maçlarla basketbolseverleri buluşturacağız. Bilindiği gibi dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği zorlu pandemi süreci spor ekonomilerini de derinden etkiledi. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, bu süreci kayıpsız atlatmak, kulüplerimize maddi destek sağlamak ve Türk basketbolu için yatırımlarımıza devam edebilmek adına sistemli ve titiz bir şekilde çalıştık. Pandemi süreci başlar başlamaz iş ortaklarımız olarak konumladığımız sponsorlarımıza çözüm önerileri ile gittik. Sponsorlarımızın tamamına yakınıyla pandemi sürecinin yönetimi konusunda anlaşma sağlamakla kalmayarak liglerimize yeni sponsorluklar kazandırdık. Basketbolumuzu daha ileriye taşımak için yeni sezonda da tüm paydaşlarımızla eşgüdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Mesajında basketbolun paydaşlarına teşekkür eden TBF Başkanı Türkoğlu, "2020-2021 sezonu başlarken; hem liglerimizde hem de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüplerimize, sporcularına, yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına başarılar dilerken, sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, yayıncı kuruluşlarımıza ve medya mensuplarına da Türk basketboluna sağladıkları kıymetli katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sezon boyunca liglerimizdeki müsabakalarda görev yapacak hakemlerimize ve müsabaka görevlilerimize de başarılı bir sezon diliyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak ve sezonu sağlıkla tamamlayabilmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı Açıklaması

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı Açıklaması - Son Dakika Spor

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