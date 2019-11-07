Son Dakika Haberleri: TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, su için yürüdü!
Son Dakika Spor TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, su için yürüdü!

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, su için yürüdü!

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4-8 Kasım Brand Week İstanbul 2019 kapsamında, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ziyaretçilerini bekleyen #suiçinyürü etkinliğinde, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Banu Türkoğlu "100 Adım Yürüyüşü" yaptı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, su için yürüdü!, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4-8 Kasım Brand Week İstanbul 2019 kapsamında, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ziyaretçilerini bekleyen #suiçinyürü etkinliğinde, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Banu Türkoğlu "100 Adım Yürüyüşü" yaptı.


Hidayet Türkoğlu, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Dünyada, aşırı yoksul 1 milyar insan, bizim musluklarımızdan akan su için günde 6 saat yürümek zorunda. Her 8 saniyede bir çocuk, kirli su kaynaklı, önlenebilir hastalıklardan dolayı yaşamını yitiriyor. Sevgili eşim Banu Türkoğlu ile bu sorunlara dikkat çekmek istiyoruz. Bu anlamda IDEA Universal Derneği'nin çalışmalarını çok değerli buluyor ve bu projeyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.


IDEA Universal Derneği'nin aşırı yoksul 1 milyar insanın zorlu yaşam şartlarına dikkat çekmek için düzenlediği yürüyüşte, katılımcılar ellerinde su kovalarıyla 100 adım atıyor. Shaba Life Club, #suiçinyürü platformunda su kovalarıyla atılan her 100 adım için, bir çocuğun 1 yıllık su ihtiyacına destek oluyor.


2016 yılında Hayri Dağlı öncülüğünde kurulan IDEA Universal, ödüllü "Akıllı Köyler" projesiyle en yoksul coğrafyalara sürdürülebilir su, tarım ve enerji sağlıyor. Asya ve Afrika'daki 6 ülkede yürüttüğü yenilikçi kalkınma projeleriyle 4,5 milyon liralık etki yaratan IDEA Universal Derneği, aynı zamanda TRT Su Savaşları belgeselinin de resmi partnerliğini yapıyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:50 
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