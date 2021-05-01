TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Akademi'yle ilgili infografik paylaştı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, birinci yılını tamamlayan TBF Akademi'nin Türk basketboluna katkısını anlatan infografik paylaşımında bulundu.

TBF'nin internet sitesinden yapılan paylaşımda, akademideki kullanıcıların antrenör, hakem, yönetici, kondisyoner, sağlık çalışanları, temsilci ve veli eğitimi alanlarında eğitimlere ulaşabildiği belirtildi.

İnfografikte; platformda toplam 15 bin 54 dakika ders, bin 250'den fazla içerik ve 80'den fazla eğitmen yer aldığı bilgisinin bulunduğu aktarıldı.

TBF Akademi üzerinden bu yıl ilk defa online antrenör semineri de düzenlenirken, 14. Uluslararası Basketbol Antrenörü Semineri'nin tam 42 farklı ülkeden 3 bin 77 kişi tarafından takip edildiği vurgulandı.

Akademi bünyesinde bugüne kadar 3 bin 356 antrenör, 618 hakem ve 643 yönetici olmak üzere toplamda 4 bin 617 sertifika verildiği kaydedildi.