TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.

Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Anneler, gelecek nesilleri şekillendiren en önemli faktör olmanın yanı sıra merhametin ve fedakarlığın hayatımızdaki yegane simgesidir.

Mutluluğumuzu da hüznümüzü de en samimi duygularla paylaşan annelere minnetimizi bir güne sığdıramayacak olsak da; bu kıymetli gün onları mutlu edebilmek için güzel bir fırsattır.

Bu düşüncelerle; başta annem ve eşim olmak üzere, bize sonsuz sevginin var olduğunu gösteren bütün annelerimizin Anneler Günü'nü içtenlikle kutlarım."