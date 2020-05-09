TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.
Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:"Anneler, gelecek nesilleri şekillendiren en önemli faktör olmanın yanı sıra merhametin ve fedakarlığın hayatımızdaki yegane simgesidir.Mutluluğumuzu da hüznümüzü de en samimi duygularla paylaşan annelere minnetimizi bir güne sığdıramayacak olsak da; bu kıymetli gün onları mutlu edebilmek için güzel bir fırsattır.
Bu düşüncelerle; başta annem ve eşim olmak üzere, bize sonsuz sevginin var olduğunu gösteren bütün annelerimizin Anneler Günü'nü içtenlikle kutlarım."