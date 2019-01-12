Son Dakika Haberleri: Tbf Basketbolcu Havuzu Tarama Programı Başladı

Tbf Basketbolcu Havuzu Tarama Programı Başladı

1 saat önce

- TBF Basketbolcu Havuzu Tarama Programı başladıİSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, potansiyel sahibi genç basketbolcuların bilgilerinin kayıt altında tutulması ve gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi adına TBF Basketbolcu Havuzu Tarama Programı düzenleniyor.

- TBF Basketbolcu Havuzu Tarama Programı başladı

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, potansiyel sahibi genç basketbolcuların bilgilerinin kayıt altında tutulması ve gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi adına TBF Basketbolcu Havuzu Tarama Programı düzenleniyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu önemli bir projeye imza atıyor. TBF, potansiyel sahibi genç basketbolcuların bilgilerinin kayıt altında tutulması ve gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi adına TBF Basketbolcu Havuzu Tarama Programı düzenleniyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Milli Takımları Koordinatörleri ve federasyon tarafından görevlendirilen milli takım antrenörlerinin de yer alacağı tarama programları TBF Sağlık Kurulu işbirliğiyle takip ediliyor.
Üç aşamada gerçekleştirilecek olan taramaların ilk aşamasında; federasyon yetkilileri tüm Türkiye genelinde il bazındaki lisanslı oyuncu sayılarını dikkate alarak tüm illeri kapsayacak şekilde 48 ilde uygulanacak.
İkinci aşamada ise federasyon yetkilileri tarafından belirlenecek sayıda basketbolcu adayları, üç şehirde gerçekleştirecek iki günlük kamplara katılacak. Son aşamada ise yine federasyon yetkilileri tarafından belirlenecek sayıda basketbolcu adayları, üç gün boyunca düzenlenecek kampta yer alacak. Tarama sonrasında dönemsel olarak oyuncuların gelişimleri takip edilip kayıt altına alınacak.
Bugün başlayan erkek taramaları yarın sona erecekken, kız taramalarının detayları ise önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Spor
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