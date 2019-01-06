Son Dakika Haberleri: Tbf Basketbolcu Havuzu Tarama Programı Başlıyor

Tbf Basketbolcu Havuzu Tarama Programı Başlıyor

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), potansiyel sahibi genç basketbolcuların bilgilerinin kayıt altında tutulması ve gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi amacıyla TBF Basketbolcu Havuzu Tarama Programı düzenleyecek.

Tbf Basketbolcu Havuzu Tarama Programı Başlıyor, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), potansiyel sahibi genç basketbolcuların bilgilerinin kayıt altında tutulması ve gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi amacıyla TBF Basketbolcu Havuzu Tarama Programı düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TBF Altyapı Milli Takımları Koordinatörleri ve federasyon tarafından görevlendirilecek milli takım antrenörlerinin de yer alacağı tarama programları TBF Sağlık Kurulu iş birliğiyle takip edilecek.

Üç aşamada gerçekleştirilecek taramaların ilk aşamasında federasyon yetkilileri, Türkiye genelinde lisanslı oyuncu sayılarını dikkate alarak programı 48 ilde uygulanacak. İkinci aşamada ise federasyon yetkilileri tarafından belirlenecek sayıda basketbolcu adayı, üç şehirde gerçekleştirecek iki günlük kamplara katılacak. Son aşamada ise yine federasyon yetkilileri tarafından belirlenecek sayıda basketbolcu adayları, üç gün boyunca düzenlenecek kampta yer alacak. Tarama sonrasında dönemsel olarak oyuncuların gelişimleri takip edilip kayıt altına alınacak.

Erkek taramaları 12-13 Ocak'ta başlayacak, kız taramalarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:52 Kaynak: AA

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