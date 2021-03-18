TBF, Beşiktaş'ın itirazını reddetti
18.03.2021 20:27
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında siyah-beyazlı kulübün hakemlerin hata yaptığıyla ilgili itirazını reddetti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Tofaş- Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında siyah-beyazlı kulübün hakemlerin hata yaptığıyla ilgili itirazını reddetti.
ING Basketbol Süper Lig'inde Beşiktaş'ın Tofaş'a 89-86 mağlup olduğu maçın ardından siyah-beyazlılar, hakemlerin monitörden izleyip iptal ettikleri sayının geçerli sayılması gerektiğini savunarak TBF'ye itirazda bulunmuştu.
TBF'den konuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, "Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçında Beşiktaş takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş; itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve MHK'nin görüşünün değerlendirilmesi ile itirazın reddine karar vermiştir" denildi. - İSTANBUL
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