TBF'den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüplere teşvik projesi - Son Dakika

TBF'den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüplere teşvik projesi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi (BSL) Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde (KBSL) mücadele eden kulüpler, başka bir kulübün altyapısında yetişen bir basketbolcuyu transfer etmek istediklerinde, yetiştirici kulüp veya kulüplere...

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi (BSL) Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde (KBSL) mücadele eden kulüpler, başka bir kulübün altyapısında yetişen bir basketbolcuyu transfer etmek istediklerinde, yetiştirici kulüp veya kulüplere dağıtılmak üzere federasyon tarafından belirlenecek kulüp destek bedelini yatırmak zorunda olacak.

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Basketbolcunun 13-18 yaşları arasındaki 6 sezonun tamamında yer aldığı kulübü ile sözleşme yapması halinde, bu kulüp destek bedeli yatırmayacak. İlk kulübünden 13-18 yaş arasında başka bir kulübe veya kulüplere transfer yapmış basketbolcularla ilk kez sözleşme yapacak kulüpler de önceki kulübe veya kulüplere dağıtılmak üzere destek bedeli ödeyecek.


Kulüpler destek bedeli ödeyerek transfer ettikleri basketbolcular ile müteakip sezonlarda sözleşmelerini yenilemek veya lisanslarını vize ettirmek için her sezon için ayrı ödeme yapmak zorunda olacak. Bir basketbolcu ile ilgili destek bedeli, ilgili sezon içerisinde yalnızca bir defa ödenecek. Basketbolcunun başka bir kulübe kiralık olarak verilmesi veya ilişiksiz belgesi ile transfer edilmesi durumlarında, aynı sezon içerisinde ikinci kez ödeme yapılmayacak.


Basketbol Süper Lig'inde 19-25 yaş ile 33 yaş üstü oyuncular için 15 bin, 26-32 yaştakiler için ise 30 bin lira, Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19-25 yaş ile 33 yaş üstü basketbolcular için 5 bin, 26-32 yaştakiler için ise 10 bin lira destek bedeli belirlendi.


2020-2021 sezonu için destek bedelleri yüzde 50 oranında, takip eden sezonlarda ise tam olarak uygulanacak.


Kulüplerin destek bedeli ödeyecekleri basketbolcular ve bunlara ilişkin esaslara da açıklamada yer verildi

Basketbolcu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:59 

Son Dakika Spor TBF'den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüplere teşvik projesi - Son Dakika Spor
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