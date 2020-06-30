TBF'den Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya "1 puan silme" cezası - Son Dakika

TBF'den Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya "1 puan silme" cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı gereğince Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya "1 puan silme" cezası uygulanacağını açıkladı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı gereğince Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya "1 puan silme" cezası uygulanacağını açıkladı.

TBF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası alınan kararları açıkladı. Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2020 tarihli  toplantısında Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak kulüplerin başvurularını, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı hükümleri kapsamında inceleyerek karara bağlamış ve kamuoyuna duyurulmasını uygun bulmuştur.

Basketbol Süper Ligi'nin kalitesini artırmanın yanı sıra sürdürülebilir, güçlü mali ve idari yapı oluşturmak hedefiyle, tüm Basketbol Süper Ligi kulüpleriyle yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı, 11 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu talimat hükümleri kapsamında, Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak kulüplerin 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sundukları, 2020-2021 sezonu mali denetim ve lisans başvuru dosyaları değerlendirilmiştir.

Başvuru belgeleri, kulüplerle yapılan ikili görüşmelerde değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulumuzun 04 Haziran 2020 gün ve 681 no'lu toplantısında yapılan ilk incelemesi  sonucunda;

2019-2020 sezonu Basketbol Süper Ligi tescil kayıtlarına göre, anılan ligde yer alma hakkına sahip 16 kulübün başvurusunu son başvuru tarihine (30 Mayıs) kadar yaptıkları;

Tüm kulüplerin denetlemeye esas bazı belge ve kayıtlarının eksik olduğu görülüp, eksik dosya ile başvuruda bulunan kulüplere; Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın 11. maddesine göre "uyarı" cezası ile birlikte 15 gün ek süre verilerek kararının kulüplere tebliğ edildiği,

Verilen ek sürenin sona ermesi ile nihai değerlendirme ve karar için, tüm başvuru dosyalarının Yönetim Kurulumuza geldiği, görülmüş ve nihai incelemeye geçilmiştir.

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan nihai incelenme sonucunda;

Afyon Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği, Bahçeşehir Okulları Kulübü Derneği, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü A.Ş., Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetler A.Ş., Büyükçekmece Basketbol Spor Kulübü Derneği, Darüşşafaka Basketbol Sportif Yatırımlar A. Ş., Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Gaziantep Basketbol ve Spor A.Ş., Karşıyaka Spor Kulübü Derneği, Orman Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Tofaş Spor Kulübü Derneği, Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne, aşağıdaki yaptırım hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ulusal lisans verilmesine,

Başvurusu dosyasında yer alan Bağımsız Denetim Raporu'nda, görüş vermekten kaçınıldığı, buna sebep olarak da denetime elverişli yasal defterlerin ibraz edilmediğinin, şirket kayıtlarının TTK ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tutulduğu ve yine ilgili mevzuat hükümlerine göre finansal tabloların hazırlandığı konusunda yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemediği, yasal defterler ve ilgili belgeler sunulmadığı için borç ve alacakları alternatif denetim kanalları kullanılarak da teyit edilemediğinin, buna göre de, görüşe dayanak oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemediği için 01.07.2018-30.06.2019 ve 01.07.2019-31.03.2020 dönemlerine ilişkin olarak hazırlanan finansal tablolara ve bütçelere herhangi bir görüş verilemediğinin belirtildiği; sunulan belgelerde A-1 sezonuna dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi daireleri nezdinde temerrüde düşmüş bir borcunun olduğu; A sezonuna ilişkin sunacakları bütçede gösterdikleri gelirlerden, Federasyon ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı üzerinden sağlanan yayın, sponsorluk gibi gelirler haricindeki gelirlerin, en az %40'ını belgelendirmek zorunda olmasına rağmen belgelendiremediği anlaşılan Bakırköy Basket Spor Kulübü Derneği'nin, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın 6.,7.,8. ve 11.maddesi kapsamında lige alınmamasına,

Sunulan belgelerde A-1 sezonuna dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi daireleri nezdinde temerrüde düşmüş bir borcunun olduğu; A sezonuna ilişkin sunacakları bütçede gösterdikleri gelirlerden, Federasyon ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı üzerinden sağlanan yayın, sponsorluk gibi gelirler haricindeki gelirlerin, en az % 40'ını belgelendirmek zorunda olmasına rağmen belgelendiremediği anlaşılan; Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, Galatasaray Kulübü Derneği ve Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nin; Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın 6. ve 11.maddesi uyarınca "1 puan silme" cezası uygulanmasına,

Afyon Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü A.Ş., Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetler A.Ş., Büyükçekmece Basketbol Spor Kulübü Derneği, Darüşşafaka Basketbol Sportif Yatırımlar A. Ş., Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nin Talimatın aradığı şartları esaslı ihlal etmemiş olsalar da, 2020/2021 sezonu bütçelerinde yer alan bazı gelir ve gider kalemleri ile borçlarının "izleme döneminde" ayrıntılı takibinin yapılmasına karar verilmiştir."


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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TBF'den Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya '1 puan silme' cezası - Son Dakika Spor
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