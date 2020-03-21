TBF'den Fenerbahçe Beko için geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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TBF'den Fenerbahçe Beko için geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

TBF'den Fenerbahçe Beko için geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun gerçekleştirmiş olduğu rutin sağlık kontrolleri sırasında bazı oyuncuları ile birlikte idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak süreci tüm kulüplerimizle yakından takip ediyor, Fenerbahçe Beko takımının sporcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


Türkiye Bisiklet Federasyonu, Malcolm Thomas, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:00 Kaynak: DHA

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