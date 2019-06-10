Son Dakika Haberleri: TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası
Son Dakika Spor Haber

TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası

2 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya Anadolu Efes karşılaşmasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratları sebebiyle 61 bin 250 TL para cezası verdi.

TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya   Anadolu Efes karşılaşmasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratları sebebiyle 61 bin 250 TL para cezası verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nca alınan karar şöyle:
" Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, 09.06.2019 tarihinde İstanbul'da oynanan Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada dördüncü kez (T.08.03.2019-E.2019/87, T.05.04.2019-E.2019/126, T.17.05.2019-E.2019/207) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması" sureti ile üç anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 11.250,00-TL eklenmek sureti ile toplam 61.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile" karar verilmiştir.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
Beko, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasan Ali Kaldırım'dan transfer açıklaması! Şener Özbayraklı, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Aboubakar'ın menajeri ile görüşmek için İspanya'ya gitti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:49:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]