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TBF'den Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı
7 saat önce
Federasyonun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "A Erkek Milli Takım oyuncumuz ve Galatasaray Doğa Sigorta takımının kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Federasyonun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "A Erkek Milli Takım oyuncumuz ve Galatasaray Doğa Sigorta takımının kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:17
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