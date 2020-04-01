TBF'den Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı

Federasyonun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "A Erkek Milli Takım oyuncumuz ve Galatasaray Doğa Sigorta takımının kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek

Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı