TBF'den koronavirüse karşı önlem - Son Dakika
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TBF'den koronavirüse karşı önlem

30 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yayımladı.

TBF'den koronavirüse karşı önlem, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yayımladı.

TBF'den yapılan açıklamada, Türkiye'de tüm spor müsabakalarının koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağı hatırlatılarak, "TBF, gelişen şartları yakından gözlemlemeye devam edecektir. Buna göre önümüzdeki günlerde, lig fikstürü yeniden gözden geçirilebilir ve gerekirse liglerin tatil edilmesi de dahil her türlü ilave karar alınabilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Basketbol Gençler Ligi maçları, henüz başlamayan altyapı şampiyonaları, 12 Dev Adam Basketbol Okulu faaliyetleri ve yerel lig müsabakalarının sonradan belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiği belirtilerek, "Devam etmekte olan ve 14 Mart Cumartesi günü sona erecek 18 Yaş Altı Bölge Şampiyonaları ise seyircisiz olarak tamamlanacaktır." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı önlemler ise şu şekilde:

Karşılaşmaların öncesi ve sonrasında seremoniler gerçekleştirilecek ancak el sıkışma olmayacak.

Soyunma odalarına oyuncular ve takım yetkililerinin dışında kimsenin girmesine müsaade edilmeyecek.

Hakem masaları ve takım bankları dezenfekte edilecek ve bu alanlarda sıvı el temizleyiciler bulundurulacak.

Müsabakalarda minimum sayıda personel görevlendirilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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