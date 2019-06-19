TBF'den Semih Özsoy, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'e ceza

TBF'den Semih Özsoy'a 45 gün ceza

Fenerbahçe'ye 2 deplasman müsabakasına seyircilerinin alınmaması ve 66.250,00.-TL para cezası verildi

Anadolu Efes'e ceza 15.000,00-TL

İstanbul DHA

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantıda cezaları açıkladı.

Alınan kararlara göre Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Semih Özsoy'a toplam 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezası verildi. Fenerbahçe'ye 2 deplasman müsabakasına seyircilerinin alınmaması ve 66.250,00.-TL para cezası verilirken, Anadolu Efes'e 15.000,00-TL fatura kesildi.

Alınan kararlar şöyle:

-) E.2019/232

Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Semih Özsoy'un; 15.06.2019 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakasındaki;

a.Hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 31/2. ve 31/4. maddeleri gereğince 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabakanın resmi görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 62.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.Saldırısı nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/2. maddesi gereğince 45 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabakanın resmi görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen para cezası takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 45 gün hak mahrumiyeti ve 62.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.Hakaret ve saldırı ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle ve hak mahrumiyeti cezasının infazı tedbir tarihi olan 16.06.2019'dan başlamak üzere 45 gün hak mahrumiyeti ve 125.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle; (K.2019/247)

2-) E.2019/233

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün; 17.06.2019 tarihinde İstanbul'da oynanan Anadolu Efes Tahincioğlu-Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakası ile ilgili olarak;

a.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle,

i.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada altıncı kez (T.08.03.2019-E.2019/87, T.05.04.2019-E.2019/126, T.17.05.2019-E.2019/207, T.10.06.2019-E.2019/228, T.12.06.2019-E.2019/229) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 1 deplasman müsabakasına seyircilerinin alınmaması ve 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

ii.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması" sureti ile üç anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 11.250,00-TL ek para cezası eklenmek sureti ile toplam 1 deplasman müsabakasına seyircilerinin alınmaması ve 26.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle,

i.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.02.11.2018-E.2018/288) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

ii.Eylemin, tribünlerden atılan bir cisim ile bir kişinin yaralanmasına neden olarak kişilerin sağlığını etkilediği anlaşılarak benzer olaylardaki Kurulumuz uygulamaları (Disiplin Kurulu'nun T.31.01.2017 E.2017/57 K.2017/46, T.17.03.2017 E.2017/162 K.2017/162, T.06.05.2017 E.2017/258 K.2017/254, T.22.05.2017 E.2017/275 K.2017/273, T.10.11.2017 E.2017/335 K.2017/343, T.10.11.2017 E.2017/336 K.2017/344, T.11.01.2018 E.2018/22 K.2018/22, T.06.12.2018 E.2018/332 K.2018/331, T.08.02.2019 E.2019/45 K.2019/59 sayılı kararları) da dikkate alınmak sureti ile seyirci olaylarının vahameti ve yarattığı netice de değerlendirilerek verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1 deplasman müsabakasına seyircisinin alınmaması ve 15.000,00-TL para cezası eklenmek sureti ile toplam 1 deplasman müsabakasına seyircilerinin alınmaması ve 40.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c. Çirkin ve kötü tezahürat ile seyirci olayları ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle 2 deplasman müsabakasına seyircilerinin alınmaması ve 66.250,00.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle; (K.2019/248)

3-) E.2019/234

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün; 17.06.2019 tarihinde İstanbul'da oynanan Anadolu Efes Tahincioğlu-Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle ve eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/249) karar verilmiştir.