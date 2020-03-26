TBF/Deniz: Kredi ve kredi kartı ödemeleri faizsiz ötelenmeli

Covid-19 salgını ile savaşta bankaların uygulamalarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bankalara, "Hangi nitelikte olursa olsun tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz öteleyin" çağrısı yaptı.

Deniz, TBF tarafından "ödemeleri öteleme" açıklaması yapan bankaların uygulamaları üzerinde yapılan çalışmada bazı bankaların kredi kartı veya kredi ödemelerinin ötelenmesinde, faiz uygulanacağı, yeni ödeme tablosunun oluşturulacağı yanıtı verildiğinin belirlendiğine dikkat çekti ve ekledi:

"Diğer bir kısım bankalar da, ödeme öteleme konusunda hazırlıkların sürdürüldüğü ve şu an için yapılacak bir işlem olmadığını belirtiyor. Pandemi nedeniyle fiziki bankacılık uygulamasında kısıtlamaya gidilmesi, mesai saatlerinin ve şubeye girişlerin azaltılması uygulamasına karşın, bazı bankalarca ödemeyi öteleme işlemi için tüketicilerin şubeye gelmeleri isteniyor. Bilindiği gibi pandemi ile savaşta, alınması zorunlu önlemler nedeniyle işyerleri tatil ediliyor, işten çıkarma haberleri geliyor, kimi temel ihtiyaç kalemlerinin fiyatlarında da beklenmedik yükselişler yaşanıyor. Bu durum bireylerin ekonomik devamlılığını tehdit eder duruma geldi."

Dünyada birçok ülke yönetiminin, toplumun ekonomik devamlılığını sağlamak için kaynakarını harekete geçirerek, tüketicinin ayakta kalmasını sağlamaya çalıştığına işaret eden Deniz, "Ülkemizde milyonlarca tüketicinin bankalara; kredi kartı, taşıt, konut ve bireysel kredi ödemesi bulunuyor. Hane halkı borçluluğu da, diğer ülkelere göre daha yüksek. Ekonomik istikrar kalkanı paketi ve ekonomi yönetiminin bankalara ilişkin beklenti ve tavsiyelerine karşın borç ötelemesi yapacağını duyuran bankaların, öteleme işlemine faiz uygulamasının tüketici açısından hiçbir yararı bulunmuyor" diye ekledi ve şöyle devam etti:

"Bankacılık sektörü yüksek orandaki karlılıklarına karşın, toplumsal dayanışmanın en gerekli olduğu zamanda, karlarının bir kısmından vazgeçmeyerek, faiz almak suretiyle ödemeleri kaydırmakla yetiniyor. Aynı gemide olmak bu değildir. Ödeme öteleme uygulaması yapacağını açıklayan ve faiz yürüten bankalar ile henüz ödeme ötelemesi yapmayı tercih etmemiş bankalara sesleniyoruz; İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar nedeniyle toplumsal dayanışma içinde olmanız gereken yeri alın, hangi nitelikte olursa olsun tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz öteleyin. Yapılması gereken budur, siz de biliyorsunuz ki; tüketici iflas ederse, para satacak kimse bulamazsınız." (Fotoğraflı)