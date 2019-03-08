Tbf Disiplin Kurulu Kararları
1 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi.
Türkiye
Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka
ile Fenerbahçe Beko
'ya para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, ligin 20. haftasında Galatasaray
Doğa Sigorta
ile oynadığı karşılaşmada, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle Pınar Karşıyaka'ya 28 bin 750 lira para cezası verdiği bildirildi.
Kurulun, aynı hafta Anadolu Efes
ile yaptığı müsabakada taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya da 18 bin 750 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:41 Kaynak: AA
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