TBF Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi - Son Dakika
Son Dakika Spor TBF Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi - Son Dakika Spor

TBF Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi

32 dakika önce

TBF'den yapılan açıklamaya göre Cengiz'in, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile OGM Ormanspor arasında oynanan karşılaşmayla ilgili sportmenliğe aykırı yaptığı açıklamadan dolayı 35 bin lira para cezası alması kararlaştırıldı.

TBF Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi, System.String[]

TBF'den yapılan açıklamaya göre Cengiz'in, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile OGM Ormanspor arasında oynanan karşılaşmayla ilgili sportmenliğe aykırı yaptığı açıklamadan dolayı 35 bin lira para cezası alması kararlaştırıldı.


Galatasaray Kulübü ise kadın basketbol takımının OGM Ormanspor ile oynadığı maçın yanı sıra ING Basketbol Süper Ligi'nde sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep Basketbol ile yaptığı karşılaşmadaki seyirci olayları nedeniyle toplam 28 bin 125 lira para cezası aldı.


Bu arada Pınar Karşıyaka'ya 83 bin 937 lira, Frutti Extra Bursaspor takımına da 28 bin 750 lira ceza verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:02 
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