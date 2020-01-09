TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası - Son Dakika
Son Dakika Spor TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası - Son Dakika Spor

TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası

32 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray - OGM Ormanspor kadın basketbol müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 35 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray - OGM Ormanspor kadın basketbol müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 35 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4 Ocak'ta oynanan Galatasaray - OGM Ormanspor maçının ardından kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e para cezası verildiği kaydedildi.TBF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in, 04.01.2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Galatasaray – OGM Ormanspor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak; 05.01.2020 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 30/2. ve 30/5. maddeleri gereğince takdiren 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.


Mustafa Cengiz, Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika formayı girdi! İşte o kare
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı transfer etti Jesse Sekidika: Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi Fenerbahçe'de Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
21:58 TOFAŞ'tan Mejia ve Lojeski bilgilendirmesi - Son Dakika Spor
21:56 Damien Comolli, Ali Koç ile görüşmek üzere İstanbul'da - Son Dakika Spor
21:53 Kuşadası'nda Muay Thai heyecanı - Son Dakika Spor
21:42 TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası - Son Dakika Spor
21:33 Trabzonspor taktik çalıştı - Son Dakika Spor
21:15 Fenerbahçe'de Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi - Son Dakika Spor
20:48 Jelena Karleusa, evinin önünde bekleyen Vranjes'i polise şikayet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:03:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]