TBF Disiplin Kurulundan Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom'a para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi takımları Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom'a para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom arasında oynanan ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisindeki ihlallerden dolayı iki kulübe de yaptırım uyguladı.

Pınar Karşıyaka'ya usulsüz seyirci almaktan 30 bin lira, seyircilerin neden olduğu olaylardan da 15 bin lira olmak üzere toplam 45 bin lira para cezası kesildi. Türk Telekom'a ise usulsüz seyirciden dolayı 30 bin lira para cezası verildi.

Karşıyaka Kulübü görevlisi Selim Çınar ve Emin Saraç ile Türk Telekom görevlisi Seyit Ahmet Güvenç'e de 15'er bin lira para cezası verilmesine hükmedildi.