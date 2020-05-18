TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, liglerin tescilini değerlendirdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tescil edilmesi sürecinde kulüpler, antrenörler ve oyuncularla sürekli istişare halinde olduklarını belirtti.

Yannier, TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, mart ayının ortasından itibaren Türkiye'yi de etkilemeye başlayan Kovid-19 ile mücadele sürecinde gece gündüz çalışan tüm sağlık personeline minnettar olduklarını kaydetti. Yannier, bu süreçte hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti.

Bu süreçte zorlu çalışma şartlarına rağmen sürekli değişen koşullara ayak uydurarak tüm senaryolara alternatifli şekilde hazırlandıklarını aktaran Yannier, "TBF olarak Türkiye Basketbol Federasyonu lig yönetimi olarak; sürecin başladığı ilk günden beri ilk önceliğimiz tüm paydaşlarımızın sağlığını korumak, sonrasında da bu süreçten herkesin ekonomik ve yapısal olarak minimum zararla çıkmasını gözetmek oldu. Basketbolda yapıların farklı olduğu diğer ülke ve organizasyonların aksine bizlerin, TBF çatısı altında organize edilen 5 ligi de kapsayan bir yaklaşım içinde bulunmamız gerektiğinin altını çizerek, alınan kararın tüm basketbol camiası adına hayırlı olmasını diliyorum. Başta mevcut sıralamalar sonucunda liglerde birinci sırada yer alan takımlarımızı kutlarken, tüm sezon boyunca üstün mücadeleler sergileyen bütün kulüplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm paydaşların basketbolu ileri taşımak için çalıştığını vurgulayan Derya Yannier, şöyle devam etti:

"Bu süreci yönetirken; kulüp yöneticilerimiz, antrenörlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımız ile ayrı ayrı detaylı istişare imkanı bulduk. Tüm paydaşların çok büyük oranda benzer düşünceye sahip olmasına ve uzun vadeli bir bakış açısıyla basketbolumuzu ileriye taşımak için fikir yürüttüğüne memnuniyetle şahit olduk. Alınan kararda da başta kulüplerimiz olmak üzere, tüm paydaşlarımızın bu noktadaki kararlı duruşunun çok etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Uzun süredir tohumlarını atmaya çalıştığımız kulüpler birliği ile oyuncular birliği açısından da bu sürecin verimli bir test niteliğinde olduğunu düşünüyor ve önümüzdeki süreçte bu birliklerin resmileşmesi adına atılacak somut adımların hızlanacağına inanıyorum."

2020-2021 sezonunun planlaması için yakın zamanda çalışmalara başlayacaklarını belirten Yannier, şunları kaydetti:

"Avrupa basketbolunun çatı kurumu FIBA'nın yaptığı değerlendirme ile Avrupa kupalarına katılım koşullarında Türkiye ve İspanya liglerini diğer liglerden ayırdığı bir noktada, bizler için de ING Basketbol Süper Ligi'ni daha ileriye taşımak en temel sorumluluktur. Önümüzdeki süreçte, iki senedir tüm kulüplerimizin yoğun katkılarıyla oluşturulan, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın uygulaması başta olmak üzere, yapısal anlamda atılacak adımların hem süper liglerimizin sürdürülebilirliği hem de Türk basketbolunun gelişmesi adına temel oluşturacağına inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz mali denetim toplantısında tüm kulüplerimizin uygulamaları sahiplenmesi ve arkasında durması da bizi ayrıca mutlu etmiştir. Yapısal anlamda bu kadar temel bir uygulamanın başlangıcının çok doğal olarak sancılı olabileceğini öngörmekle beraber, ortak değerimiz basketbolu koruma ve her açıdan ileri taşıma amacı güden bu talimatın her zamanki gibi tüm paydaşlarımızın sahip çıkması ile en sağlıklı şekilde hayata geçirileceğine inanıyorum. Önümüzdeki günlerde, 2020-2021 sezonu takvim ve statüleri, hazırlanan alternatif uygulamaların tartışılması ve altyapı teşvik projesi ile birlikte kulüplerden gelecek ek gündem taleplerinin de tartışılacağı bir toplantı ile yeni sezon planlamalarına devam edilecektir."