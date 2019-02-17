Tbf Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde Anadolu Efes'i 80-70 Mağlup Eden Fenerbahçe Beko, Kupanın...
1 saat önce
IHAAW204912-SPO/17-02-2019- TBF Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupanın sahibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:55 Kaynak: İHA
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