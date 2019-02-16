Tbf Erkekler Türkiye Kupası'nda Yarı Final Heyecanı

- TBF Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanıANKARA - TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final heyecanı başladı.

- TBF Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı



ANKARA - TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final heyecanı başladı. Yarı finale yükselen takımların başantrenörleri ve takım kaptanları bugün düzenlenen basın toplantısında turnuvayı değerlendirdi.

Ankara'da düzenlenen Erkekler Türkiye Basketbol Kupası'nda oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı final oynamaya hak kazanan Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Beşiktaş Sompo Japan takımları başantrenörü ve takım kaptanları basın toplantısı gerçekleştirdi. İlk sözü alan Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, "Kulüp temsilcilerimiz çok yoğun bir dönemden geçiyorlar. Hem lig hedeflerine devam ediyor hem de Avrupa'da yollarına devam ediyorlar. Şu anda iki organizasyona verilen arada burada hep beraber Türkiye Kupası için birlikteyiz. Burada bulunan 4 kulübümüze de turnuvada başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ataman: "Güzel bir yarı final serisi olmasını ümit ediyorum"

Ankara Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak yarı final müsabakasında Anadolu Efes'in rakibi Beşiktaş Sompo Japan olacak. Rakipleri hakkında açıklamlalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Güzel bir yarı final serisi olmasını ümit ediyorum. Şu an Türkiye'deki en formda 4 takım Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecekler. Bu tür maçlarda günlük performanslar çok önemli. Yarınki maça hazırlanmak için çok vaktimiz olmayacak ama elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes takım kaptanı Doğuş Balbay da taraftarlardan destek beklediğini belirterek, "Beşiktaş Sompo Japan son haftaların en formda ekiplerinden bir tanesi. Bu performanslarını hem evlerinde hem de deplasmanda oynadıkları maçlarla gösterdiler. Dün de çok önemli bir galibiyet aldılar. Koçumuzun da söylediği gibi yarına hazırlanmak için kısa bir zamanımız var. Ankara taraftarının desteğiyle güzel bir basketbol ve seyir zevki yüksek bir maç izletiririz herkese" açıklamasını yaptı.

Ivanovic: "Efes çok formda bir takım, fakat kazanabileceğimize inanıyoruz"

Turnuvayı yarı finale kalan 4 takımın da kazanabileceğini vurgulayan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusco Ivanovic, "Öncelikle Türkiye Kupası'nın çok iyi bir organizasyon olduğu düşüncesindeyim. En iyi form grafiğine sahip takımlar arasında oynandığı için herkesin kazanabilme şansı var. Yarın oynayacağımız Anadolu Efes takımı, EuroLeague'nde en önemli takımlarından biri. Efes, çok formda bir takım fakat biz kazanabileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Sompo Japan Kaptanı Erkan Veyseloğlu, finale ulaşabileceklerini söyledi. Veyseloğlu, "Zor bir maç oynadık. Her zaman çeyrek finaller zor olur. Yarın karşılaşacağımız ekip Euroleague'in en önemli ekiplerinden biri. Geçen sene bu kupayı kazanmış ve bu unvanla bu sene Ankara'ya gelen bir ekip. Farkın çok yakın olup son ana kadar kazananın belli olmayacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Buradan taraftarımızdan salonda iyi bir atmosfer oluşturacaklarını bekliyorum. Umarım Pazar günü finale ulaşırız" dedi.

Obradovic: "Gerçekten burada olmak bizim için mutluluk verici"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ise şu açıklamalarda bulundu:

"Ankara'da farklı organizasyon çerçevesinde sıklıkla turnuvalara katılıyoruz. Gerçekten burada olmak bizim için mutluluk verici. Katkıda bulunan Basketbol Federasyonu'na ve herkese teşekkür ederiz. Yarın iyi oynayan bir ekibe karşı mücadele edeceğiz ama biz de iyi bir hazırlık içerisindeyiz. Umarım iyi bir oyun olur ve gelen herkes oyundan keyif alır."

Fenerbahçe Beko takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise turnuvadan kupa alarak ayrılmak istediklerini vurgulayarak, "Türkiye Kupası'nda yarı finale kalmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Önümüzde Türk Telekom gibi iyi bir takımla oynayacağız. Finale kalmak istiyoruz ve final maçındaki rakibimize iyi çalışacağız. Bu turnuvaya kupayla veda etmek istiyoruz" sözleriyle ifade etti.

Burak Gören: "Tarih tekerrür edebilir"

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'e, Türkiye Kupasını Türk Telekom takımının daha önce 2007-2008 sezonunda kazandığı ve bu maçlarında Ankara'da oynandığı hatırlatılarak, "Tarih tekerrür eder mi?" sorusu soruldu. Türk Telekom Başantrenörü Gören de, "Fenerbahçe Beko takımı teknik içerik olarak çok önemli bir takım. Siz onlara önlem alsanız dahi onlar saha içinde değişim gösterebilir. Kendi sahamızda, Ankara'da oynayacağız. Fenerbahçe taraftarının da maça ilgi göstereceğini düşünüyorum. Tarih tekerrür edebilir. Son iki senedir canlanma dönemindeyiz. Bu tekerrür bugün olmasa da yarın mutlaka olacaktır" ifadelerini kullandı.

Turnuvayla ilgili Gören, "Bildiğiniz gibi biz geçen yıl TBL'den yükselmiş bir takımız. Telekom'un tarihinde çok önemli başarılar var fakat son 10 yıldır isteneni gerçekleştiremedik. Geçen yıl TBL Şampiyonu olarak bu sene Süper Lig'deyiz ve ilk 8 arasına da girmeyi başardık. Buraya Galatasaray'ı yenerek geldik. Fenerbahçe Beko takımı sadece ligimizin değil EuroLeague'de domine eden bir takım. Karşımızda hem çok değerli bir koç hem de çok kaliteli bir takım var. Bu turnuvanın Ankara'da oynanması bizim için çok önemli. Yarın ben salonun dolu olmasını bekliyorum. Tabii ki öncelikli olarak yarın ki maçı düşünüyoruz, yarın kazanabilirsek sonrasında final maçıyla ilgili konuşabiliriz. Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Türk Telekom takım kaptanı Kaya Peker ise, "Oynayabileceğimiz en zor ekibe karşı oynayacağız. Maçın 30-35 dakikasında üst düzey basketbol oynayabiliyorlar. Hem hücumu hem savunmayı çok iyi yapmalıyız. Fenerbahçe'yle yarı final oynamak bizim için bir gurur ve başarıdır" ifadelerini kullandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi günü oynanacak yarı final maçları şöyle:

16.00 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan

19.00 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom

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