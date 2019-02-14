Tbf Erkekler Türkiye Kupası: Tofaş: 83 - Beşiktaş Sompo Japan: 89

Ankara
'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası
Çeyrek Final maçında Tofaş
, Beşiktaş
Sompo Japan'a 89-83 mağlup oldu. Beşiktaş Sompo Japan bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı. TBF Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş Sompo Japan, cumartesi günü saat 16.00'da Anadolu Efes
ile karşılaşacak.
Salon: Ankara Hakemler: Zafer Yılmaz
xx, Alper Altuğ Köselerli
xx, Ziya Özorhon
xx Tofaş: Diante M'Garrett xx 14, Berkan Durmaz xx 4, Barış Ermiş
x 2, Yiğit Arslan xx 6, Samuel Jose x, Mejia xxx 16, Frank Elegar xx 9, Kyle Weems xxx 16, Kenneth Kadji xx 10, Muhsin Yaşar x 4 Başantrenör: Orhun Ene
Beşiktaş Sompo Japan: Phillip Michael Pressey xx 8, Erkan Veyseloğlu x 2, Samet Geyik xx 13, Robin Clemens Benzing xx 9, Burak Can Yıldızlı
xx 9, Kyle Edward Gibson xx 13, Kenan Sipahi
x, Ivan Buva x 5, Jason Allen Rich xxxx 30 Başantrenör: Dusco Ivanovic 1. Periyot: 25-20 (Tofaş lehine) Devre: 39-48 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 3. Periyot: 58-69 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 5 Faul: Kyle Weems (Tofaş)
(İHA)