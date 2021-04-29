TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: Ülkemizi FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" - Son Dakika

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: Ülkemizi FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

29.04.2021 16:39
TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: Ülkemizi FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene: Ne kadar kuvvetli bir takım olduğumuzun bilincindeyiz - Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya'nın Berlin şehrindeki Verti...

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene: Ne kadar kuvvetli bir takım olduğumuzun bilincindeyiz

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Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya'nın Berlin şehrindeki Verti Music Hall'de gerçekleştirildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekimi sonucunda A Grubu'nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşti. Millilerin grup karşılaşmalarına Gürcistan'ın Tiflis kenti ev sahipliği yapacak.

"TAKIMIMIZIN POTANSİYELİNE ÇOK İNANIYORUZ"Kura çekimini değerlendiren Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda ülkemizi temsil edeceğimiz için mutluyuz. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki A Grubu'nda, Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile karşılaşacağız. Bu turnuvada oynayacağımız hiçbir maç kolay geçmeyecektir. Çünkü Avrupa Şampiyonası oynamaya hak kazanmış her ekibin belirli bir seviyenin üzerinde kaliteye sahip olduğunu biliyoruz. Ancak biz de ülke basketbolu olarak bulunduğumuz noktayı çok iyi biliyoruz ve milli takımımızın potansiyeline çok inanıyoruz. Ülkemizi de FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu."ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri de kura çekimiyle ilgili, "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alacağız ve Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile grup maçlarımızı oynayacağız. Amacımız organizasyonda tüm gücümüzle mücadele etmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Avrupa Şampiyonaları'nda günlük performansların ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Tüm takımlar önemli hedeflerle turnuvaya katılıyor. Ancak biz de ne kadar kuvvetli bir takım olduğumuzun bilincindeyiz. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inancımız tam" dedi."A GRUBU'NUN OLDUKÇA DENGELİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ise, "2022 Avrupa Şampiyonası'nda bizim de yer aldığımız A Grubu'nun oldukça dengeli olduğunu söyleyebilirim. Çapraz grubumuzda da çok önemli rakipler bulunuyor. Zorlu bir Avrupa Şampiyonası oynayacağız. Önümüzde Olimpiyat Elemeleri ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası Elemeleri ile birlikte uzun bir sürecimiz var. Olimpiyat Elemeleri'nde NBA'den gelen oyuncularımızla bütün takımı da görme fırsatımız olacak. Avrupa Şampiyonası öncesi bu sürecin lehimize işleyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları 1-8 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya'nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu: A Grubu: Türkiye, Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika, BulgaristanB Grubu: Almanya, Litvanya, Fransa, Slovenya, Macaristan, Bosna HersekC Grubu: İtalya, Estonya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Büyük BritanyaD Grubu: Çekya, Polonya, Sırbistan, Finlandiya, İsrail, HollandaTürkiye, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile birlikte grubu ilk üç sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.İlki 1935 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın tarihinde Sovyetler Birliği 14 şampiyonlukla en üst sırada yer alıyor. Şampiyonada Yugoslavya'nın ise 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Avrupa Şampiyonası 2001 yılında ülkemizde düzenlenirken ve 2017 yılında da Türkiye, Finlandiya, İsrail, Romanya ev sahipliğinde gerçekleşmişti. 2001 yılında ev sahibi olduğumuz turnuvada milli takımımız gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: Ülkemizi FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

basketbol, Gürcistan, Almanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: Ülkemizi FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: Ülkemizi FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" - Son Dakika
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