Son Dakika Haberleri: TBF Milli Takımlar Direktörü Yıldırım, Mersin'de
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TBF Milli Takımlar Direktörü Yıldırım, Mersin'de

28 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

TBF Milli Takımlar Direktörü Yıldırım, Mersin'de, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'a ziyarette federasyonun yönetim kurulu üyesi Serhan Antalyalı ve TBF Milli Takımlar Basketbol Takımı idarecisi Orhan Demirel eşlik etti.

Başkan Seçer, burada yaptığı konuşmada, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Mersin'de yapacağı Litvanya maçının duyurulması ve ulaşımı konusunda belediyenin destek vereceğini belirtti.

Tek yürek halinde Milli Takıma destek verilmesi gerektiğini aktaran Seçer, karşılaşmayı da izleyeceğini kaydetti.

Haluk Yıldırım da Seçer'e 33 numaralı milli takım forması hediye etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası maçında, 17 Kasım Pazar günü saat 17.30'da Servet Tazegül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Litvanya ile karşılaşacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, basketbol, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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