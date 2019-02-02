Tbf'nin Eski Başkanlarından Solakoğlu, Mezarı Başında Anıldı
1 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) eski başkanlarından Osman Solakoğlu, vefatının 14. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Türkiye
Basketbol Federasyonunun (TBF) eski başkanlarından Osman Solakoğlu, vefatının 14. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, Feriköy Mezarlığı
'nda gerçekleştirilen anma töreninde, Osman Solakoğlu'nun eşi Sadiye Solakoğlu ile oğlu Kemal Solakoğlu'nun yanı sıra, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu
, TBF Üst Yöneticisi (CEO
) Ömer Onan
, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
Türk basketboluna önemli hizmetlerde bulunan Osman Solakoğlu, 23 yıl TBF Başkanlığı görevini üstlenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20 Kaynak: AA
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