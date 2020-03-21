TBF ve spor kulüplerinden Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor TBF ve spor kulüplerinden Fenerbahçe Beko'ya 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

TBF ve spor kulüplerinden Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray, bazı oyuncu ile idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF ve spor kulüplerinden Fenerbahçe Beko'ya

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray, bazı oyuncu ile idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun gerçekleştirmiş olduğu rutin sağlık kontrolleri sırasında bazı oyuncuları ile idari kadro çalışanlarında Kovid-19 belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak süreci tüm kulüplerimizle yakından takip ediyor, Fenerbahçe Beko takımının sporcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Anadolu Efes Kulübünün açıklamasında, "En büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü de Fenerbahçe'nin yapmış olduğu duyuruyu alıntılayarak, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

Galatasaray Kulübü ise, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, çok sayıda kulüp de çeşitli platformlardaki açıklamalarıyla Fenerbahçe Kulübüne geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Malcolm Thomas, Anadolu Efes, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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